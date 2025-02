Mistermovie.it - Mister Movie | Il dibattito su Reverse Flash: un villain troppo sfruttato in The Flash?

La serie The, trasmessa per nove stagioni su The CW, ha proposto una vasta gamma di storie, alcune delle quali hanno lasciato il segno, mentre altre hanno diviso il pubblico. Un tema che continua a suscitare discussioni tra i fan riguarda il personaggio di Eobard Thawne, alias, interpretato da Tom Cavanagh. Sebbene inizialmente sia stato considerato undi grande impatto, il suo ripetuto ritorno nella serie ha sollevato diverse critiche.Un antagonista che non scompare maiFin dalla prima stagione, Eobard Thawne è stato introdotto come il primo vero nemico di Barry Allen, rivelandosi un viaggiatore del tempo proveniente dal futuro con l’obiettivo di eliminare il protagonista prima ancora della sua nascita. La sua sconfitta sembrava definitiva quando il suo antenato, Eddie Thawne, si sacrificò, cancellandolo apparentemente dall’esistenza.