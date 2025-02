Mistermovie.it - Mister Movie | Fallout 2 porterà i fan a New Vegas: una foto dal set svela un’iconica location

Leggi su Mistermovie.it

Dopo il successo della prima stagione, la serie TV ditargata Prime Video si prepara a trasportare gli spettatori in una delle ambientazioni più amate dai fan del franchise videoludico: la Strip di New. Una recente fuga di notizie dal set ha rivelato un dettaglio che non lascia spazio a dubbi: la seconda stagione esplorerà la Mojave Wasteland e la leggendaria città di Novac.prende vitaUnadiffusa dall’account Instagram @.fan.art ha mostrato la presenza di Dinky Dino, un gigantesco dinosauro verde con una bocca abbastanza grande da contenere una persona intera. Questo elemento è immediatamente riconoscibile per chiunque abbia giocato a: New, poiché fa parte del panorama della città di Novac, una piccola comunità situata lungo la Highway 95, diretta alla Strip.