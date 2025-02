Gravidanzaonline.it - Milo Ventimiglia, dopo la perdita della casa negli incendi la gioia per la nascita della figlia

non ha vissuto un inizio di anno facile, visto cheche hanno devastato Los Angeles l’attore e la moglie Jarah Mariano hanno perso la loro; tuttavia la coppia è tornata a sorridere con l’arrivoloro bambina, chiamata Ke’ala Coral, nata lo scorso 23 gennaio, appena due settimaneaver dovuto abbandonare la propria abitazione.A dare la notizia è proprio la moglie di, che ha pubblicato un dolce scatto su Instagram in cui si vedono i piedinineonata. “Senza, mai senzatetto – esordisce la caption del post – Bentornata Ke’ala Coral. Il 7 gennaio io e la mia famiglia siamo evacuati dall’o di Palisades. Abbiamo perso lain cui vivevamo e tutto ciò che possediamo, così come lain costruzione in cui stavamo per trasferirci.