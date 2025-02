Dayitalianews.com - Milazzo, orrore nell’ex ospedale: trovati feti abbandonati nei barattoli

lasciati dentroancora sigillati. Questa è la realtà dell’exdi Vaccarella a, una struttura ormai in completo abbandono. La questione è tornata alla ribalta grazie alle immagini diffuse da Oggi. Tuttavia, il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Cuccì, sembra non essere a conoscenza delle condizioni in cui si trova l’edificio, chiuso dal 1972: “Non ero al corrente di questa situazione”.Cosa si trova dentro l’exPiante rampicanti, travi in legno,sia integri che rotti. Ma soprattutto,ancora immersi nel liquido che li conserva, o esposti al pericolo degli animali che si sono rifugiatidi Vaccarella. Questo è lo scenario che si presenta a chi decide di esplorare la struttura. Un’escursione che non solo fa rivivere le promesse di restauri mai avviati, ma anche riporta alla memoria il ruolo di queiin bottiglia, un tempo chiamati “Picciriddi nta Boccia” (“Bambini nella boccia”, ndr.