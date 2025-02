Tg24.sky.it - Milano, vandalizzato il murale di Edith Bruck, Liliana Segre e Sami Modiano

Ancora sfregi contro le immagini di. Un nuovo attacco ha preso di mira le opere realizzate in occasione dell’ottantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz realizzate dall'artista contemporaneo aleXsandro Palombo. A rendere noto quanto accaduto è lo stesso autore che ha elencato tutti i danni fatti ai suois che non ritraggono solo la senatrice a vita ma anche altri simboli della shoah come. "Attaccare ripetutamente opere d'arte dedicate alla Memoria che ritraggono sopravvissuti ad Auschwitz non solo procura infinita amarezza, ma evidenzia come il valore stesso della democrazia e di tutte le nostre libertà sia in pericolo”, ha detto Palombo. “Chi continua a essere indifferente davanti a questi ripetuti scempi antisemiti si fa complice di questa terribile deriva".