Milano gourmet | un viaggio tra i migliori sapori da provare in città

Life&People.itè un mix die anime. Esperienze gastronomiche uniche per qualsiasi palato, ristoranti che non sono solo posti dove mangiare, ma sono veri e propri templi del gusto, dove si intrecciano, culture e storie. Come orientarsi per scoprire nuove delizie culinarie? In questo, dove la destinazione sono iristoranti consigliati a, ci guiderà una sola stella: la qualità.El Porteño Darsena: l’Argentina aImmaginatevi avvolti da luci soffuse, mentre il profumo della carne alla griglia riempie l’aria e un’atmosfera calda e accogliente vi circonda. Siamo a El Porteño Darsena, un angolo argentino in via Gian Galeazzo 5, a due passi dai Navigli di. Qui, ogni sera si può gustare un menù speciale, ma da domenica a mercoledì si celebra un rito unico: l’asado.