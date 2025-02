Panorama.it - Milano, è stato un altro weekend da Far West

Leggi su Panorama.it

si è appena concluso l’ennesimoda "filmern". Furti, aggressioni e inseguimenti stradali sono ormai diventati la triste normalità nella città amministrata dal Sindaco Beppe Sala.Si comincia con un classico: furto in metropolitana presso la Stazione Centrale. La vittima è stata un turista giapponese di 59 anni, a cui due ragazze rom di origine bosniaca hanno sottratto centinaia di euro dallo zaino; fortunatamente due agenti hanno assistito al furto e sono intervenuti bloccando le due ragazze, arrestandole per furto aggravato. Il denaro èpoi riconsegnato al malcapitato turista. Una delle due ladre, residenti al campo rom di via Monte Bisbino, è stata anche denunciata per “inottemperanza al foglio di via obbligatorio” notificatole a novembre 2022, foglio che avrebbe dovuto impedirle di risiedere a