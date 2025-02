Unlimitednews.it - Milano-Cortina, Bonomi “Lavori a Fiera Milano nei tempi previsti”

(ITALPRESS) – Sullo stato deidiper ospitare alcune gare delle Olimpiadi invernali del 2026 "siamo molto avanti. Come sapete,ospiterà nei suoi padiglioni due manifestazioni: lo speed skating e l'hockey. Tutti gli interventi strutturali sono praticamente completati". Lo ha detto il presidente diCarloa margine della presentazione a Palazzo Marino di MiArt 2025. "Siamo in tempo per consegnare al Comitato Olimpico le sedi. Inoltre pressoil MiCo si terrà il Media Center dove stanno completando i. Tutti isono stati effettuati neisenza uneuro di contributo pubblico. Quindi siamo molto soddisfatti di questo risultato", ha aggiunto.