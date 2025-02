Tg24.sky.it - Milano, ciclista di 74 anni investito e ucciso da un camion a Cernusco sul Naviglio

Un uomo di 74è stato travolto eda unsul, in provincia di. E' successo poco prima delle 10.40 in via Primo Maggio nell'area industriale del comune dell'hinterland orientale. L'uomo era in sella alla sua bicicletta quando è statodal mezzo pesante. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri della compagnia di Pioltello.