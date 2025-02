Ilfattoquotidiano.it - Milano, chiusa l’inchiesta sulle curve di Inter e Milan: rischia il processo anche il consigliere regionale Manfredi Palmeri

La Procura diha inviato a undici persone, tra cui ildella Regione Lombardia, l’avviso di chiusura indagini nell’ambito del“Doppia Curva” che ha decapitato i vertici delle tifoserie organizzate di. Si va quindi verso una richiesta di rinvio a giudizio per il politico, eletto al Pirellone nella lista “Lombardia migliore” a sostegno della candidata presidente Letizia Moratti, nonchécomunale acon la lista Luca Bernardo sindaco.è accusato di corruzione tra privati assieme all’imprenditore Gherardo Zaccagni e a una terza persona: secondo l’accusa ha ricevuto da Zaccagni un dipinto dell’artista cinese Liu Bolin, del valore di circa 11mila euro, in cambio di facilitazioni nella concessione alla sua società (la Kiss and Fly) dei parcheggi intorno al Meazza per i concerti della stagione 2024.