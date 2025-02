Rompipallone.it - Milan, prosegue la rivoluzione: Conceiçao ed Ibra ne salutano un altro

Ultimo aggiornamento 3 Febbraio 2025 13:29 di Giancarlo Spinazzolahimovic eproseguono la profondain casa: i dueuncalciatoreUn volenteroso e coriaceoha pareggiato ieri il Derby dio quando sembrava ormai che stesse per portare a casa i tre punti facendo così en-plein in tema di stracittadine in stagione. Ed invece l’Inter, dopo il gol annullato a Lautaro Martinez ed i tre pali, ha trovato la rete del definitivo 1-1 con De Vrij.Ieri in campo si è vista una squadra decisamente sperimentale e ben lontana dall’essere quella definitiva che ha in mente. Partito Morata, direzione Istanbul e Galatasaray, e con Santiago Gimenez non ancora disponibile, è stato Abraham l’unico centravanti schierato, con Camarda che ha preso il suo posto nella ripresa.