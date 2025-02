Milan-Inter moviola e polemiche | manca un rigore per i nerazzurri

Leggi su Ilnerazzurro.it

Una stracittadina intensa e con un colpo di scena che regala aiil pareggio al 93esimo minuto di gioco. Il derby, però, racconta anche della centralità delle scelte arbitrali: tre gol annullati agli uomini di Simone Inzaghi (due per fuorigioco, uno per un fallo) e di un episodio dubbio in area dirossonera. Ecco ladella Gazzetta dello Sport e le parole di Luca Marelli nel post-partita di Dazn.Reclamo dell’, Marelli: “l’vento del VAR”finisce 1 ad 1: ancora una volta i rossoneri fermano i, i quali non sembrano affrontare un derby come negli anni passati (dove ha totalizzato sei vittorie di fila nella stracittadina). Nonostante un secondo tempo decisamente più aggressivo da parte dell’, la sfortuna ha fermato gli uomini di Simone Inzaghi con tre pali.