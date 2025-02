Inter-news.it - Milan-Inter IN tre punti: Zalewski risolve 1/5 dei problemi di Inzaghi

non si trasforma in una festa nerazzurra ma almeno rovina quella rossonera, anche grazie alla novitàdeve accontentarsi di un punto. Nella rubrica “Day After” di-News.it analizziamo la situazione post-match in treben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la 23ª giornata di Serie AO – Inizia il febbraio 2025 da incubo per l’di Simone, che non va oltre il pareggio in “casa” deldi Sergio Conceicao, riacciuffato solo nei minuti di recupero. Un punto che non serve a consolidare il secondo posto in Serie A, confermato a quota 51, sempre alle spalle del Napoli (54) capolista. Sempre meglio dei cugini rossoneri, fermi all’ottavo posto con appena 35. Entrambe con una partita da recuperare ma Fiorentina-è finalmente in calendario come prossimo impegno per tenere l’aggancio in vetta.