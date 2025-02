Digital-news.it - Milan e Juventus protagoniste su Prime Video dei playoff di UEFA Champions League

Leggi su Digital-news.it

In ESCLUSIVA solo suFeyenoord vs- Mercoledi 12 Febbraio ore 21PSV Eindhoven vs- Mercoledi 19 Febbraio ore 21Al via idi, novità del nuovo format per la stagione 2024-25, ai quali prenderanno parte le squadre che si sono piazzate dal nono al 24esimo posto nella prima fase. Suscendono in campo due italiane su tre:. Il destino dei rossoneri si incrocia con quello degli Olandesi del Feyenoord con la gara d’andata che si disputerà a Rotterdam, mercoledì 12 febbraio (live e in esclusiva sudalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00). Per ildi ritorno, invece, a scendere in campo susarà ladi Thiago Motta che affronterà in trasferta il PSV Eindhoven. L’appuntamento è per mercoledì 19 febbraio (live e in esclusiva sudalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00).