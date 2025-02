Mikel Arteta è aperta all’attività di fine gennaio

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:è alla ricerca di un attaccante da aggiungere ai suoi ranghi (foto di Ryan Pierse/Getty Images)non ha escluso una firma dell’ultimo minuto mentre l’Arsenal Scramble per rafforzare il loro attacco prima che lastra di trasferimento si chiuda.I Gunners hanno un disperato bisogno di potenza di fuoco a seguito di un infortunio al ginocchio potenzialmente distagione a Gabriel Jesus, aggravato dalla recente battuta d’arresto di Bukayo Saka.L’Arsenal ha avuto un’offerta ambiziosa per l’attaccante dell’Inghilterra Ollie Watkins rifiutato da Aston Villa il mese scorso, masta ancora mantenendo aperte le sue opzioni.“Non dici mai scusa!” -Quale ex stella acidata dice di essere stato “davvero eliminato” con il modo in cui è stato trattato prima di partire?Parlando dopo l’enorme vittoria per 5-1 dell’Arsenal su Manchester City, lo spagnolo ha ammesso una firma prima della scadenza di lunedì alle 23:00.