Migliori modelle Onlyfans | creator digitali alla conquista dell’alta moda

Leggi su .com

Life&People.it La prima regola del quiet luxury? Dimenticatela. Mentre lamainstream insegue ancora il minimalismoGwyneth Paltrow, c’è chi ha capito che l’ostentazione 2.0 non passa più dalle borse loggate, ma da un link in bio. Le, nuove regine del lusso, non sfilano in passerella ma scrollano , non firmano contratti con talent agent ma gestiscono abbonamenti mensili, e soprattutto hanno capito che il vero lusso non è più possedere una Birkin, ma potersela comprare con i guadagni di una settimana su. Un mondo dove Antonella Mosetti può permettersi più Louboutin di Anna Wintour, e dove le fashion week si seguono più dai profili privati che dalle prime file. Un paradosso? Forse. Una rivoluzione? Decisamente. Perché mentre i puristi dellasi strappano i capelli (rigorosamente con extension di lusso), le nuove imprenditricistanno riscrivendo le regole del gioco.