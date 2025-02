Tpi.it - Michelle Comi: “Anche io sono stata contattata da Fedez, tutta Milano lo sa che è uno allegrotto”

Leggi su Tpi.it

: “ioda”Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona su, ora il rapper viene tirato in balloda, una delle modelle più famose di OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento.In un video postato sul suo profilo TikTok, infatti, la creator ha commentato quanto rivelato dall’ex paparazzo: “Per quanto riguardala storia di Fabrizio Corona, bellissimo raga, melaguardata, veramente con gusto, ma dubito che sia vera. Quindi, faccio i miei sinceri complimenti a Corona. Fabri sei stato bravissimo, sei riuscito a bloccare l’Italia intera per un giorno.se mi fai un po’ paura, ho paura che tu faccia una puntata su di me, su cose che neio so di me”.