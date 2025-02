Liberoquotidiano.it - "Mi vergognavo a stare male": Simona Cavallari, il dramma dopo il parto

Caterina Balivo ha accolto a La Volta Buona. L'attrice ha raccontato ai telespettatori di Rai 2 il periodo più difficile della sua vita: il post seconda gravidanza. “Due figli a distanza di un anno? E' stata molto dura, feci il cesareo perchéil primo ho avuto dei problemi - ha confessato la showgirl -. Daniele ha sbarellato forse più di me. È' stata dura perché erano quasi come due gemelli ma forse anche peggio perché avevano esigenze diverse, un periodo difficile”. La seconda gravidanza è stata un trauma per. E non le ha permesso di chiedere aiuto alle persone che le stavano più vicino. “Mi sentivo sola, abbandonata - ha rivelato -, anche quando sento storie di donne cheriscono e molti si aspettano che tu sia felice per forza; ci si vergogna anche diquindi io non ho chiesto subito aiuto, però poi - ha aggiunto - ce l'ho fatta con le mie forze”.