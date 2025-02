‘Mi pento solo negli ultimi 25 minuti’

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-02 21:35:00 Il web non parla d’altro:Il capo allenatore del Manchester City Pep Guardiola ammette di rammaricarsidegli25 minuti della perdita del 5-1 contro l’Arsenal.I campioni della Premier League sono stati smantellati nel nord di Londra, rimasti indietro dopo pochi secondi grazie allo sciopero di Martin Odegaard.Erling Haaland si è livellato nella seconda metà, ma una raffica di scioperi dalla squadra di casa ha messo alla spada gli uomini di Guardiola.Nonostante la forte sconfitta, lo spagnolo ammette che la maggior parte del gioco è stata positiva per la sua squadra.Ha detto: “Mi dispiace25 minuti, abbiamo dimenticato di fare quello che dovremmo fare, quello che abbiamo fatto per 65/70 minuti. Ovviamente è una partita difficile a partire da questo stadio, contro quella squadra nei primi minuti è successo molte volte in questa stagione.