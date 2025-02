Lanazione.it - Meyer, il robot chirurgico entra in azione: primo intervento eseguito con successo

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 3 febbraio 2025 – Alè statoconilcon ildi ultima generVinci Xi. L’oper, su un bambino di nove anni, è servita per correggere una stenosi del giunto pielo ureterale, una malformcongenita che impediva il passaggio dell’urina tra rene e uretere, provocando una perdita progressiva della funzione renale e forti coliche.dell'con ilVinci Xi Are in, in sala operatoria, Lorenzo Masieri, professore ordinario di Urologia, esperto di Chirurgiaica e coordinatore del Centro interaziendale di Urologia-Careggi, e Alberto Mantovani, chirurgo dell’Urologia pediatrica dell’AOUIrccs. L’è perfettamente riuscito e il piccolo paziente è già stato dimesso e ha fatto ritorno a casa.