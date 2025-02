Thesocialpost.it - Messico-USA: Trump sospende i dazi per un mese, accordo sulla sicurezza

Milano, 3 febbraio 2025 – Il presidente degli Stati Uniti Donaldha accettato dire per unnei confronti del, a seguito di un’intesa raggiunta con la presidente messicana Claudia Sheinbaum. Lo riporta il New York Times, citando anche una conferma da parte di un funzionario della Casa Bianca.Leggi anche: Conte attacca Tajani: “Delirio di onnipotenza”. Cosa succedeOltre al temporaneo blocco delle tariffe, la leader messicana ha annunciato che verranno dispiegati 10.000 soldati lungo il confine con gli Stati Uniti, con l’obiettivo di arginare il flusso di migranti.L’trae Stati UnitiSheinbaum ha spiegato l’intesa attraverso un post ufficiale: “Abbiamo avuto una conversazione proficua con il presidente, con grande rispetto per la nostra relazione e sovranità”.