Messaggio per Amanda Grande Fratello lei felicissima e le altre subito a criticare | Quella…

Leggi su Caffeinamagazine.it

AlunperLecciso. A poche ore dalla nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, la cognata di Al Bano ha ricevuto una comunicazione importante da parte della famiglia e degli amici più stretti. Questo annuncio ha sorpreso non poco la concorrente. Come ricordano bene i fan del programma, lei aveva già ricevuto unsolo qualche giorno fa da parte delle Leccisers e non si aspettava che, da fuori, qualcuno avesse ancora qualcosa da dirle. Ma il GF regala sempre colpi di scena.Perè volato un aereo davvero speciale questa volta. Se il primo volo era stato organizzato dai suoi fan, questa volta a muoversi sono state direttamente le persone a lei più vicine.aveva ricevuto di recente la visita di sua nipote Jasmine Carrisi, che l’aveva messa in guardia in particolare da Maria Vittoria Minghetti, con la quale la zia aveva stretto unaamicizia, salvo poi scoprire che parlava male di lei alle spalle.