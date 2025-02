Spazionapoli.it - Meret in scadenza, da domani può accordarsi con altri club: cosa farà il Napoli

Ultime Calcio– Alexè innel 2025 e dapotràcon qualsiasi altrola dirigenza partenopea Per le ultime calcionovità relative al futuro di Alex. Il portiere sta vivendo una stagione super, forse la migliore della sua carriera, ma il contratto che lo lega alazzurro è in. Il 30 giugno prossimo, infatti, si concluderà l’accordo tra il giocatore e la società e non sono stati mossi ancora dei passi concreti per decidere che strada prendere per il futuro.sta superando le prestazioni dell’annata scudetto e anche nella gara di ieri contro la Roma è stato decisivo con un intervento su N’Dicka. L’ennesima parata decisiva del suo campionato, che lo sta vedendo come l’assoluto protagonista. Per qualità di interventi e continuità di rendimento, il friulano è senza dubbio il migliore nel suo ruolo, fin qui, in Serie A dall’inizio della stagione.