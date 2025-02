Ilrestodelcarlino.it - Mercato, ufficiale Calabria al Bologna. Posch all’Atalanta e Iling torna in Inghilterra

, 3 febbraio 2025 – Giornata di fermento per il calciodel. A poche ore dalla chiusura della finestra invernale arrivano le ufficialità di alcune operazioni che erano già note. A partire dall’arrivo di Davide, con l’ex capitano del Milan che si è già allenato con i nuovi compagni e compare già anche nella lista dei convocati di Vincenzo Italiano per la trasferta di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il laterale destro ha scelto la maglia numero 14, lasciata vacante da Samuel-Junior che invece è stato richiamato all’Aston Villa che ha deciso di risolvere anticipatamente il prestito annuale: il britannico non passerà nemmeno però da Birmingham perché concluderà la stagione al Middlesbrough in Championship, la Serie B inglese.ndo a, la società di Saputo ha comunicato di aver siglato una accordo con il giocatore fino al 30 giugno 2025.