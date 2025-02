Calcionews24.com - Mercato Sampdoria, trattativa con il Venezia per lo scambio Candela-Venuti! Accardi al lavoro

Leggi su Calcionews24.com

con ilper loalper chiudere l’affare Potrebbe finire presto l’esperienza dell’ex Lecce e Fiorentina Lorenzoa Genova in quanto potrebbe presto fare ritorno in Serie A. Da quando è arrivato alla, non è mai riuscito a dare il meglio di sé e il dssta valutando uno