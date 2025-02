Sport.quotidiano.net - Mercato Milan, fatta per Joao Felix. A un passo Sottil, in uscita Okafor e Bennacer

o, 3 febbraio 2025 – Dopo Walker e Gimenez, tutto pronto per l'arrivo dial. Il 25enne portoghese del Chelsea rappresentato da Mendes arriva ao in prestito oneroso, attorno ai 5 milioni. Non solo: i rossoneri hanno chiuso anche perdella Fiorentina, sempre in prestito, mentresono inin direzione Napoli e Marsiglia. Ultimo giorno dirovente, di fatto, in via Aldo Rossi. Dopo il pareggio nel derby e dopo l'ufficialità di Santiago Gimenez, a San Siro ieri sera e sotto contratto fino a giugno 2029, ecco: l'attaccante era arrivato al Chelsea dall'Atletico Madrid per 52 milioni, con un ingaggio da circa 5,5 milioni a stagione. Chiuderà l'annata con Conceiçao, a titolo temporaneo. Per l'attacco rossonero c'è in arrivo anche Riccardo: anche per il 25 enne della Fiorentina, 5 reti fin qui in stagione, si tratta di un prestito.