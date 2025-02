Internews24.com - Mercato Inter, sfuma definitivamente Belahyane! Ufficiale il suo trasferimento alla Lazio

di Redazioneil suo. Il comunicatodei biancocelestiBrutte notizie per il calcio, che aveva inserito negli obiettivi per il centrocmapo il giovane franco marocchino, Reda, centrocampista classe 2004 in forza al Verona.fine il giocatore degli scaligeri ha scelto ed è ufficialmente un nuovo giocatore delladi Baroni. Ecco il comunicato:Welcome, Reda ?#CMonEagles ? pic.twitter.com/tEMr6qoGgW— S.S.(@OfficialSS) February 3, 2025COMUNICATO– «La S.S.comunica l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Reda, proveniente dall’Hellas Verona F.C.Il giocatore classe 2004 vestirà la maglia numero 21».COMUNICATO HELLAS VERONA – «Verona – Hellas Verona FC comunica di aver cedutoSocietà Sportiva– a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Reda