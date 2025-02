Internews24.com - Mercato Inter, Pastorello: «Rinnovi De Vrij e Acerbi? Li affronteremo più avanti! Per Radu il Venezia è una grande opportunità…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «De? Lipiù! Perilè unaopportunità.» Le parole del noto procuratorevistato dai microfoni di Tuttoweb, il procuratore Federico, ha parlato cosi di alcuni temi e di alcune tematiche legate al calcioAL– «È unaopportunità, che Andri saprà prendere. L’impresa non è semplice ma alla fine le motivazioni fanno la differenza, darà il suo contributo, ne sono convinto. Candreva? No, oggi l’attenzione era su di lui»DE- «Si merita tutto questo, è un ragazzo che ha sempre dimostrato serietà e professionalità, sono contentissimo per lui»RINNOVO DE– «Sì, adesso c’è il, queste questioni lepiù»Leggi sunews24.