Mercato dell' auto calo 586% a gennaio

22.05 Ilitalianoincomincia il 2025 con una partenza negativa. Secondo i dati del ministero dei Trasporti le immatricolazioni nel mese disono state 133.692, indel 5,86% rispetto allo stesso mese' anno scorso. In aumento invece i trasferimenti di proprietà che asono stati 474.480 a fronte dei 453.360 del 2024. Il volume globalee vendite è stato di 608.172 veicoli e ha interessato per il 21,98% vetture nuove e per il 78,92% vetture usate.