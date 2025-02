Mercato auto Italia 2025 | immatricolazioni in calo del 586% a gennaio

Quotidiano.net - Mercato auto Italia 2025: immatricolazioni in calo del 5,86% a gennaio

Partenza negativa per ilno dell'nel. Le- secondo i dati del Ministero dei Trasporti - sono state 133.692, indel 5,86% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha immatricolato a- secondo Dataforce - 41.532, con una flessione del 15,8% rispetto allo stesso mese del 2024. La quota diè pari al 31,1% a fronte del 34,7% didell'anno scorso, ma in risalita rispetto al 23% di dicembre e al 29% dell'intero 2024. Ildelle- spiega il Centro Studi Promotor - è del 19,1% sul2019, cioè sul periodo precedente alla crisi da coronavirus e le prospettive per i prossimi mesi non appaiono felici. La possibilità di ritornare in tempi ragionevoli ai livelli ante-crisi è infatti assolutamente remota per non dire della possibilità di ritornare ai livelli dell'inizio del secolo.