Meloni ossia l’arte del comandare tra arroganza e distrazioni di massa

di Claudio PirolaL’che la Presidente del Consigliosta in modo crescente manifestando umiliando simultaneamente Parlamento (un fastidio.) e Magistratura (un intralcio.) è sintomo evidente di un malessere politico non dichiarato. I dati del resto sono incontrovertibili: produzione industriale in calo da 21 mesi consecutivi, riforme al palo (premierato, autonomia regionale), problema “terzo mandato” per amministratori, caso Santanché (dopo Delmastro, Sgarbi, Sangiuliano), problema trasporti, operazione migranti-Albania (uno sfregio alla Costituzione Italiana), aumento dei suicidi nelle carceri, aumento della povertà individuale, stagnazione del Pil, aumento accise su benzina, sistema sanitario in crescente difficoltà ed altro ancora non contribuiscono a creare un clima di serenità.