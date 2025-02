Meloni e la partita dei dazi, equilibrio difficile tra Trump e Ue

Leggi su Ildenaro.it

Bruxelles, 3 feb. (askanews) – E’ un crinale scivoloso quello su cui cammina Giorgianellasui possibiliamericani all’Europa. La premier si è posta l’obiettivo di far da ‘ponte’ tra Bruxelles e Washington, ma rischia di rimanere stretta tra l’aggressività di Donalde l’inevitabile risposta dell’Europa. Anche se ufficialmente non all’ordine del giorno del ritiro informale di Bruxelles, convocato per parlare di difesa, il tema deiè stato il cuore della discussione della mattinata a Palais d’Egmont. Del resto la questione è urgente, a maggior ragione dopo la mossa del tycoon che ha deciso di incrementare le tariffe sui beni di Messico, Cina e Canada e minacciato nuovamente di voler fare altrettanto con l’Ue. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha discusso della questione in una telefonata notturna con il primo ministro canadese Justin Trudeau, che in risposta aha presentato una lista di prodotti americani che saranno colpiti daal 25% per 107 miliardi di dollari.