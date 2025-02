Calciomercato.it - Melissano (Ds Spezia) non si nasconde: “Un sogno la permanenza di Pio Esposito. E su Bertola-Juve…” | ESCLUSIVO

Il direttore sportivo della società ligure parla dell’attaccante di porprietà dell’Inter, ma anche di, seguito dalla JuventusTerzo in classifica e in piena lotta per la promozione, lodeve dire grazie anche ai gol di Pio: l’attaccante di proprietà dell’Inter finora ha realizzato 11 gol in 21 partite.(Ds) non si: “Unladi Pio. E su-Juve.”(LaPresse) – Calciomercato.itDi lui, e non solo, parla il direttore sportivo del club ligure, Stefano, in esclusiva a CM.IT: “Per noi la promozione rimane un, tutti insieme siamo artefici di quello che stiamo costruendo – le sue dichiarazioni -. Lapadula è un giocatore molto importante, facciamo la nostra strada e vediamo alla fine dove siamo”.