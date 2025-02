Ilrestodelcarlino.it - Medico star dei social dice basta: "Il lavoro mi faceva stare peggio del tumore"

Montecosaro (Macerata), 3 febbraio 2025 - Stress, burnout e mancanza di rispetto: la giovane dottoressa Ilaria Rossiello lascia la professione didi base. Un grido d'allarme lanciato attraverso un video sui, dove la Rossiello era diventata popolare per la sua attività di divulgazione. Ilaria Rossiello,di famiglia a Montecosaro (Macerata), nelle Marche, ha annunciato le sue dimissioni con un video diventato virale. "Sono molto portata per fare ildi medicina generale. Non sono portata a fare la martire, a sacrificare la mia salute per il", ha dichiarato, spiegando come ill'avesse portata a un livello di stress insostenibile, superiore persino all'angoscia provata durante la sua recente battaglia contro un. Riforma medici di famiglia: da liberi professionisti a dipendenti pubblici.