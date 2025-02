Medico per un giorno Federico II e Pfizer trasformano le scuole in laboratori sanitari | si parte con il Vico

Leggi su Ildenaro.it

Mercoledì 5 febbraio alle 9 al liceo Giambattistadi Napoli al via il progetto di orientamento “per un3.0” per i ragazzi delle IV e V classi; l’iniziativa, promossa dall’Università degli Studi di NapoliII, in collaborazione con Fondazione, “intende approfondire – si legge in una nota – le tematiche della formazione e dell’orientamento degli studenti delle ultime classi ad indirizzo bio, trasformando gli istituti scolastici inmedici”. Dopo il, il 19 febbraio “per un3.0” arriva al liceo “Giancarlo Siani” di Casalnuovo , mentre l’ultima tappa sarà il 26 febbraio al “Margherita Di Savoia”, a Napoli.Alla presentazione dell’evento e all’avvio deiciperanno: Maria Clotilde Paisio – Dirigente Scolastico Liceo G.