Medici di famiglia è una svolta epocale | i documenti che anticipano le novità in arrivo

Sulle pagine del Corriere della Sera, Milena Gabanelli ha pubblicato in anteprima la bozza di riforma che cambia il rapporto deidicon il Servizio sanitario nazionale. Al momento idina generale sono lavoratori autonomi, pagati dal Servizio sanitario, e possono organizzare il loro tempo e le modalità di lavoro come meglio credono. Fuori dal perimetro degli accordi sindacali ogni richiesta dello Stato e delle Regioni è destinata a cadere nel vuoto, come per esempio l’esecuzione dei tamponi durante il Covid. Cone le modifiche al vaglio, idi base diventeranno invece dipendenti del Servizio sanitario nazionale come già adesso lo sono gli ospedalieri. È un passaggioconsiderato indispensabile a far funzionare le 1.350 Case della Comunità messe in piedi con i 2 miliardi del Pnrr.