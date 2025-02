Quifinanza.it - Medici di famiglia da autonomi a dipendenti, la riforma che potrebbe rivoluzionare il Ssn

Leggi su Quifinanza.it

Da, per una svolta che rivoluzionerebbe il ruolo deidi base. Già al centro del dibattito durante la gestione dell’emergenza Covid-19, il rapporto tra idie il Sistema sanitario nazionalecambiare con lasul tavolo del ministro della Salute Orazio Schillaci, pronto a trasformare i camici dellana generale in statali a tutti gli effetti, con conseguente regolarizzazione di orari e modalità di lavoro organizzati oggi in maniera autonoma.Le novità sono state svelate dalla Dataroom di Milena Gabanelli, che sul Corriere della Sera ha riassunto i contenuti della bozza da 22 pagine del progetto di legge, su cui il Governo Meloni sarebbe al lavoro.Ladellana generaleOltre a una partecipazione maggiore deidinel Sistema sanitario nazionale evocata da più parti negli anni dalla pandemia, ladellana generale sarebbe favorita dal ricambio generazionale imminente nella categoria.