Medici di base dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale? Peggiorerebbe i problemi”

“A mio avviso questo provvedimento comporterebbe la fine dellana generale per come la intendiamo oggi”. Così il dottor Ivan Carrara, segretario generale della Federazione italianadi famiglia (Fimmg) – Bergamo, si esprime sull’ipotesi di trasformare idi famiglia, oggi liberi professionisti convenzionati, indelper lavorare sul territorio nelle Case di Comunità.L’ipotesi ventilata dal ministro della salute Orazio Schillaci nell’ambito dell’annunciata riforma sanitaria rivedrebbe il ruolo svolto dai protagonisti dellana territoriale: abbiamo intervistato il dottor Carrara chiedendogli un parere su questo scenario.Cosa pensa di questa proposta?A mio avviso rendere idi famigliadelcomporterebbe la fine dellana generale per come la intendiamo oggi.