Bubinoblog - MEDIASET FESTEGGIA STRISCIA LA NOTIZIA: “OTTIMO TREND DI ASCOLTI, ANTONIO RICCI GENIALE”

Leggi su Bubinoblog

lae il suo ideatorein occasione del cambio della guardia tra Greggio-Iacchetti e Friscia-Lipari dietro il bancone del tg satirico di Canale 5.“Nuovo passaggio del testimone dietro il bancone dila, che continua a consolidare l’di: dopo la coppia Greggio-Iacchetti, alla conduzione del tg satirico ditorneranno Sergio Friscia e Roberto Lipari“, si legge in una nota di Cologno Monzese.Alla quarta stagione consecutiva alla guida dila, la coppia Friscia-Lipari ha condotto assieme 230 puntate. Per il duo siciliano, in questa edizione, è la seconda tornata dietro il bancone dello storico varietà di Canale 5: avevano già condotto, con grande successo, dal 14 ottobre al 7 dicembre 2024.