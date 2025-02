Ilnapolista.it - Mazzocchi era entrato al posto di Politano con Milan, Atalanta, Juventus. Nessuno fiatò

eraaldiconL’ultima trovata è la formula “cambio conservativo”.per Neres, orrore. Conte ha tenuto in panchina Garrincha e George Best. La critica ci consente di ricordare che anche i cosiddetti giochetti sono risultatisi. Il risultato è il dio del calcio, signore e padrone. Perché lo stesso cambio, Conte lo ha fatto in tante altre vittorie di prestigio del Napoli. Quando il Napoli ha vinto ao col, al 70esimoaldi. Eha fiatato. La stessa cosa è successa in-Napoli e Napoli-, attorno all’80esimo: fuorie dentro. Il Napoli ha vinto eha parlato.Adesso, poichée il Napoli ha perso, fiato alle trombe del cambio conservativo, di Conte pseudo-catenacciaro.