Ilfattoquotidiano.it - Mazda MX-30 R-EV Edition R, la prova de il Fatto.it – A spasso con la storia – FOTO

MX-30 R-EVR è il crossover ibrido che combina l’innovazione tecnologica con un richiamo alla tradizione storica della casa giapponese. Si distingue per l’utilizzo di un motore rotativo Wankel come generatore, una scelta che non solo omaggia le glorie passate di, ma offre anche soluzioni pratiche per la mobilità odierna.Esteticamente, la MX-30 R-EV si presenta con linee eleganti e moderne. Una delle peculiarità più evidenti sono le portiere posteriori con apertura controvento, un design che richiama la storica RX-8 e aggiunge un tocco di originalità al veicolo. Questa configurazione non solo cattura l’attenzione, ma facilita anche l’accesso all’abitacolo, offrendo una soluzione pratica e distintiva.La vera innovazione risiede sotto il cofano: un motore rotativo Wankel da 830 cc e 75 CV funge da generatore per la batteria da 17,8 kWh.