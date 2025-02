Mauro Maschio nuovo direttore generale del Banco di Sardegna

Leggi su Ildenaro.it

Ildinomina, a seguito della decisione del consiglio d’amministrazione.prende il posto di Giuseppe Cuccurese, che lascia l’incarico dopo quasi 13 anni di servizio, durante i quali ha contribuito in modo significativo alla crescita dell’istituto. Già vicedal novembre 2024,vanta una lunga esperienza nel settore bancario, maturata all’interno del gruppo UniCredit, dove ricopre ruoli di vertice in Italia e all’estero. La sua expertise comprende Retail, Corporate, Private Banking e Digital Transformation, competenze fondamentali per affrontare le nuove sfide del settore finanziario.L'articolodeldiproviene da Ildenaro.it.