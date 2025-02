Dilei.it - Mauro Icardi in viaggio in Italia e Turchia con China Suarez, frecciatine a Wanda Nara

Dopo anni d’amore e due splendide figlie, l’amore trasembra essersi spento, lasciando spazio a conflitti legali esocial, di cui i due volti noti sono protagonisti da tempo. Negli ultimi mesi, infatti, il calciatore è tornato in Argentina per un infortunio ma è stato sfrattato dalla casa che condivideva con la conduttrice televisiva in passato, grazie all’intervento delle forze dell’ordine.Lo sportivo, dal canto suo, ha chiesto la custodia esclusiva delle figlie Isabella e Francesca ed è uscito allo scoperto con, sua nuova fidanzata, con cui avrebbe anche tradito in passato. La presentatrice, invece, ha confessato di frequentare da anni il rapper L- Gante e, dopo averlo lasciato per alcuni giorni, i due sembrano adesso più innamorati che mai.