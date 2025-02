Oasport.it - Mattia Furlani debutta a Ostrava: tutti gli avversari, attenzione ad una rivelazione svedese

Leggi su Oasport.it

Quasi cinque mesi dopo le Finali di Diamond League a Bruxelles,torna finalmente a gareggiare domani in occasione del Meeting di, valevole come quarta tappa stagionale di livello gold del World Indoor Tour 2025 di atletica leggera. L’azzurro ha scelto dunque la kermesse ceca per cominciare il suo percorso di avvicinamento in vista dei primi grandi eventi dell’anno: gli Europei ed i Mondiali al coperto.Il bronzo olimpico di salto in lungo a Parigi 2024 troverà adun parterre di alto livello, anche se privo del fuoriclasse greco Miltiadis Tentoglou, in cui spiccano quattro atleti già capaci di andare oltre gli 8.10 metri nel 2025. Fari puntati nello specifico sulloThobias Montler, che vanta la world lead con l’8.23 stampato pochi giorni fa a Belgrado.