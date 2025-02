Oasport.it - Mattia Bellucci affronta il n.839 del ranking a Rotterdam. Ma in Olanda pensano sia una grande speranza

Leggi su Oasport.it

vuole continuare a scalare ilmondiale per garantirsi la certezza di entrare direttamente nel main draw degli Slam e, dopo aver superato nei giorni scorsi le qualificazioni dell’ATP 500 di2025, torna in campo stasera da favorito nel primo turno del tabellone principale contro la wild card olandese Mees Rottgering.Un’occasione d’oro per il 23enne azzurro, che in caso di vittoria si avvinerebbe alla top80 della classifica ATP rendendo decisamente più semplice il prosieguo della stagione., nel match di chiusura della sessione serale odierna sul veloce indoor dellaAhoy, sfida infatti il numero 839 al mondo con in palio un posto agli ottavi contro il vincente del confronto tra il russo Daniil Medvedev (seconda testa di serie) e lo svizzero Stan Wawrinka.