Materna sicura e più bella: "Un luogo di benessere"

Grande festa collettiva al taglio del nastro della scuola dell’infanzia di via Manara, dopo una chiusura di tre mesi resa necessaria per realizzare gli importanti lavori di riqualificazione dello stabile, per un costo complessivo di circa 300mila euro finanziati in parte da un contributo ministeriale e in parte da una variazione di bilancio. L’intervento, condotto nei tempi previsti, ha interessato diversi aspetti strutturali ed estetici. La copertura del tetto è stata completamente rifatta, così come sono stati sostituiti i serramenti dei lucernari per migliorare l’efficienza energetica. Particolare attenzione è stata dedicata alla risoluzione dei problemi di umidità con il rifacimento dei muri e la successiva imbiancatura delle pareti interne. Inoltre, negli spazi comuni e nelle aule sono stati aggiornati i punti luce, e un sistema di illuminazione è stato installato lungo il perimetro dell’edificio, garantendo maggiore sicurezza anche all’esterno.