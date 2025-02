Bergamonews.it - Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Recalcati e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi su Bergamonews.it

Lo spettacolo “Dove eravamo rimasti” conal Teatro Donizetti di, il concerto del Quartetto Adorno alla Sala Piatti, la proiezione del film “Fiore mio” di Paolo Cognetti al Cinema del Borgo, il ritrovo del gruppo di lettura allo Spazio Hub e l’incontro con il noto psicoanalistaall’Auditorium Same di Treviglio, le feste per San Biagio a Caprino Bergamasco e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 3 febbraio.Ecco gli appuntamenti.alle 20 alla Sala Piatti, a, si terrà un concerto del Quartetto Adorno.Si esibiranno: Edoardo Zosi, violino; Liù Pellicciari, violino; Benedetta Bucci, viola; e Francesco Stefanelli, violoncello.Il programma prevede:– Franz SchubertQuartetto D810 La morte e la fanciulla– Anton Webern6 Bagatelle Op.