Internews24.com - Marotta, il presidente e CEO Sport dell’Inter riconfermato come consigliere federale per la Serie A

Leggi su Internews24.com

di Redazionegiàe CEO, è statonel ruolo diper laAL’assemblea elettiva della FIFC riconfermagiàe CEOnel ruolo diper laA. Assieme a lui anche Stefano Campoccia (Udinese) e Francesco Calvo (Juventus).A questi nomi citati in precedenza se ne aggiunge uno nuovo, si tratta di Ezio Maria Simonelli numero uno dellaA. L’assemblea si è tenuta a Roma, per quanto riguarda invece laB ilsarà Carnevali (Sassuolo), per la Lega Pro invece Sebastiani (Pescara). Per quanto riguarda invece gli atleti: Sara Gama, Davide Biondini, Umberto Calcagno, Valerio Bernardi. Tornando aè un grande attestato di fiducia da parte di tutto l’ambiente dellaA che riconosce grande valore nella persona dele riconoscenza nel lavoro svolto fino ad oggi.