Marotta dichiara: «Auspico che ci sia un futuro molto sorridente per tutto il nostro movimento. Rigore negato? Evitiamo qualsiasi polemica»

di Redazioneha parlato subito dopo la riconferma come consigliere federale per la Serie A. Ha poi chiarito la posizione dell’Inter in merito al, presidente e CEO Sport dell’Inter ha parlato a caldo subito dopo la riconferma come consigliere federale per la Serie A.SULLA RICONFERMA COME CONSIGLIERE FEDERALE PER LA SERIE A – «Ci dà continuità, è un lavoro che è iniziato qualche anno fa. Sonopositivo perché c’è un clima e un’ariabella, sono ottimista,che ci sia unperilperché gli altri ci guardano e dobbiamo essere i più bravi. Io metto a disposizione la mia esperienza con tanta motivazione, con tanta volontà perché chiaramente sono un uomo che è nato nel calcio e quindi è giusto che metta a disposizione tutte le mie capacità e la mia esperienza soprat».