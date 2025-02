Repubblica.it - Mario Draghi: “Da Gaza all’Ucraina, proteggere i bambini”

"Nello scenario internazionale di oggi è essenziale tutelarli. Lo vediamo in tutti i luoghi in cui ci sono conflitti armati". Ecco l’intervento dell'ex presidente del Consiglio al summit mondiale in Vaticano sui diritti dei più piccoli